Aby ste vedeli, prečo stále budete platiť za učebnice

Problém s učebnicami sa nové zloženie ministerstva školstva rozhodlo riešiť od svojho nástupu. Otvorenie učebnicového trhu sme samozrejme privítali. Avšak nižšie sa dočítate, že na schválenie učebníc zrejme nestačí ani 7 mesiacov.

Čo sa zmenilo v učebnicovej politike

Nové vedenie ministerstva zrušilo verejné obstarávania a nákup učebníc presunulo na školy. Učitelia si tak môžu vyberať zo zoznamu učebníc s udelenou doložkou a ministerstvo im zakúpené učebnice preplatí (doložka = potvrdenie o “vhodnosti” učebnice). Problém je však s učebnicami, ktoré nemajú udelenú doložku a v zozname chýbajú. Je ťažké vysvetľovať učiteľom, že ministerstvo im ani po novom nepreplatí roky používané a obľúbené učebnice, ktoré si doposiaľ hradili z vlastných zdrojov, resp. z príspevkov rodičov. Tento problém pretrváva dodnes.

Vzhľadom na roky pretrvávajúci problém s chýbajúcimi učebnicami by sa dalo očakávať, že bude v záujme ministerstva čo najrýchlejšie dopĺňať ich ponuku, udeľovať doložky novým i používaným učebniciam a umožniť školám ich zakúpenie a používanie. Spočiatku to tak aj vyzeralo. V júni 2020 sa však tento proces nepochopiteľne zastavil. Tento postup dodnes vyvoláva otázku, komu sa týmto krokom pomohlo...

September 2020 a smernica, ktorá spustila chaos

V septembri 2020 vydalo ministerstvo novú smernicu, ktorou výrazne zmenilo postup a pravidlá pri posudzovaní učebníc a vydávaní doložiek. Ukázalo sa, že postup podľa tejto smernice spôsobil mnoho ťažkostí a jej realizácia v praxi je veľmi problematická a zdĺhavá.

3. septembra 2020 sme požiadali o 12 doložiek, napr. aj na Hravú geografiu 5, ktorá patrí medzi naše najobľúbenejšie tituly.

Doložku k Hravej geografii 5 dodnes nemáme. Poviete si, čo tam po jednom titule?

Nejde však len o jeden titul. Za posledných 7 mesiacov sme požiadali o 63 doložiek a získali len 13. Prečo?

Po našom neustálom naliehaní, prečo celé mesiace čakáme na doložky, sa uskutočnili 2 online konferenčné hovory zástupcov vydavateľstiev a ministerstva. Ministerstvo argumentovalo, že hlavnou príčinou zdržania je nedostatok odborníkov, ktorí by mohli recenzovať tituly z matematiky, slovenčiny či geografie. Akceptovali by sme, ak by nešlo práve o najbežnejšie a najzákladnejšie školské predmety. Ako sa na túto agendu ministerstvo pripravilo?

Neprimerané tempo posudzovania učebníc a problémy s recenzentmi sú však len jednou stranou mince. Zarážajúci je aj chaotický postup pri posudzovaní učebníc.

Zatiaľ čo ministerstvo posúdilo a schválilo niekoľko titulov zaslaných pred mesiacom, stále nestihlo posúdiť tituly zaslané 3. septembra 2020.

Iným príkladom je posúdenie a schválenie titulov len pre 6. a 9. ročník z ucelenej sady pre 5.-9. ročník, ktorá bola ako celok spoločne zaslaná na ministerstvo. Pre učiteľa to predstavuje problém z dôvodu pretrhnutia nadväznosti vo výuke. Kedy prídu na rad zostávajúce ročníky z danej sady...? Schvaľovanie tak pôsobí ako vec náhodného výberu.

Ako sme na tom teraz?

V polovici apríla 2021 nevidíme žiadnu zmenu k lepšiemu, aj keď ministerstvo sľubovalo pružné schvaľovanie učebníc a na vlastných tlačovkách motivovalo autorov a vydavateľov k písaniu nových učebníc. Ak sa však na posúdenie a schválenie pripravenej učebnice čaká 7 mesiacov, akú motiváciu môžu mať?

Navyše, na nákup učebníc bolo vyčlenených ďalších 6 miliónov eur. Škoda len, že sa ani tentoraz nebudú dať použiť na množstvo nových či obľúbených a roky používaných titulov - bezvýsledne čakajúcich na pečiatku zhora.

Je zjavné, že minister školstva má ambíciu meniť veci k lepšiemu. V systéme sa však stále objavujú deravé miesta, ktoré sa nedarí zaplátať…