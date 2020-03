Sprístupňujeme elektronické učebnice zadarmo

Nastal čas, keď je vzájomná pomoc nevyhnutná. Ako zodpovedný partner škôl a rodičov sme sa rozhodli pomôcť svojou troškou aj my. Bezplatne sprístupňujeme kompletnú ponuku našich interaktívnych pracovných zošitov.

Ako vydavateľstvo zamerané na tvorbu školských a vzdelávacích pomôcok vnímame našu zodpovednosť v tomto neľahkom období a chceme podať pomocnú ruku všetkým učiteľom, rodičom a žiakom a prispieť k zodpovednému a efektívnemu tráveniu času.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú na území SR a zatvorenie školských zariadení sa TAKTIK vydavateľstvo rozhodlo sprístupniť kompletnú ponuku interaktívnych pracovných zošitov na domáce použitie ZADARMO.

Čo sú interaktívne PZ?

Interaktívne pracovné zošity sú publikácie v digitálnej podobe, 100%-ne zhodné s tlačenou verziou publikácie. Obsahujú však široké spektrum doplnkového, interaktívneho obsahu - kreatívne úlohy (interaktívne hry, pexesá, skladačky) rozširujúce učivo a zaujímavosti (odkazy na videá či zaujímavé weby) či sumárne testy a kvízy. Sú dostupné bez inštalácie či sťahovania priamo na stránke interaktivita.taktik.sk.

Ako získať IPZ zadarmo?

Vzhľadom na technologickú náročnosť celého projektu nie je možné spojazdniť interaktivitu na doma bez nulového “nákupu”. Navštívte www.taktik.sk, pridajte si do košíka produkt Mimoriadny balík 50 interaktívnych titulov, v nákupnom košíku zadajte kód TAKTIKNADOMA a dokončite objednávku. Do Vašej mailovej schránky Vám budú doručené prihlasovacie údaje, ktoré použijete na stránke interaktivita.taktik.sk. Ak by ste si s niečím nevedeli rady, podrobný obrázkový návod nájdete TU.

Aké IPZ nájdete v balíčku?

Ide o kompletnú ponuku našich interaktívnych publikácií pre základné školy - od slovenského jazyka - Nezábudka pre 1. stupeň ZŠ, interaktívnu prvouku, publikácie z AJ Cool English School, po druhostupňový dejepis, biológiu, chémiu, fyziku, geografiu či prípravu na testovanie 5 a 9. Kompletné predstavenie a ovládanie našich IPZ nájdete v tomto videu .

Môžem IPZ odporúčať ďalej?

Nielen odporúčať, ale aj sprístupniť svojim žiakom a kolegom! Učitelia a školy majú možnosť po vytvorení prístupu jednoducho rozoslať odkaz na používanie interaktivity svojim žiakom, prípadne vytvoriť prístup pre svojho kolegu a zaslať mu info-mail, v ktorom získa všetky potrebné informácie.

Môžu interaktivitu používať len školy?

Prístup k našim IPZ získavajú aj žiaci a rodičia. Môžu sa prihlásiť prostredníctvom odkazu od učiteľa alebo si vytvoriť samostatnú registráciu.

Interaktivita bude dostupná úplne zdarma počas celej doby zatvorenia škôl. Veríme, že aspoň touto formou pomôžeme rodičom a učiteľom efektívne využiť čas v tomto mimoriadnom období.

Ak môžete, rozošlite túto informáciu aj Vašim známym, ktorí majú školopovinné deti.

Ďakujem.

Kritické situácie odhaľujú pravý charakter. Verím, že táto situácia odhalí len to najlepšie z nás.

Veľa šťastia a síl.

M. Tokarčík